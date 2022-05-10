Грилиш поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ

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Грилиш поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ

Фото: твиттер Грилиша\Автор неизвестен

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ с "Ливерпулем".

"Я хочу завоевывать медали, завоевывать титулы, поэтому мне нравится эта ситуация. Я должен поблагодарить ребят, тренерский штаб и главного тренера за то, что так тепло встретили меня. Надеюсь, мы все сможем что-нибудь выиграть.

"Ливерпуль" – отличная команда, и я не думаю, что они снова оступятся, если честно. Мы должны сохранять мяч у себя и набирать максимальное количество очков.

На мой взгляд, Премьер-лига – лучшая лига в мире. В оставшихся матчах может случиться все, что угодно, поэтому мы должны оставаться сильными и держать ногу на педали. Мы не можем убрать с нее ногу.

Это будут три очень трудные игры, и мы должны набрать максимум очков, если хотим завоевать титул", – сказал англичанин.

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