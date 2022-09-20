Грилиш хочет покинуть "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Джека Грилиша/Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш хочет сменить клуб следующим летом, сообщает 90min.
По сведениям источника, футболист уже попросил своего агента начать искать ему новый клуб. Причина такого решения хавбека не разглашается.
Грилиш перешел в "Манчестер Сити" летом 2021 года из "Астон Виллы". Сумма трансфера составила 117,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний англичанин провел за клуб шесть матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18