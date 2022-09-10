Греческий АЕК подписал чемпиона мира
Фото: сайт АЕКа/Автор неизвестен
Греческий АЕК объявил о переходе защитника сборной Франции Джибриля Сидибе.
Как сообщили на официальном сайте АЕКа, 30-летний француз перебрался в клуб на правах свободного агента.
Отметим, что в 2018 году Сидибе стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2024 года.
1 июля у Сидибе истек срок соглашения с "Монако", за который он играл с июля 2016 года.
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