Греческий АЕК подписал чемпиона мира

Фото: сайт АЕКа/Автор неизвестен

Греческий АЕК объявил о переходе защитника сборной Франции Джибриля Сидибе.

Как сообщили на официальном сайте АЕКа, 30-летний француз перебрался в клуб на правах свободного агента.

Отметим, что в 2018 году Сидибе стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2024 года.

1 июля у Сидибе истек срок соглашения с "Монако", за который он играл с июля 2016 года.

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