Грановская официально покинула лондонский "Челси"

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Спортивный директор "Челси" Марина Грановская официально покинула лондонский клуб.

Как сообщила пресс-служба "аристократов", функционер в то же время продолжит помогать команде в течение нынешнего трансферного окна.

Ее должность временно займет новый совладелец "Челси" Тодд Боули.

Интересно, что Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.

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