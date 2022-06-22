Грановская официально покинула лондонский "Челси"
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
Спортивный директор "Челси" Марина Грановская официально покинула лондонский клуб.
Как сообщила пресс-служба "аристократов", функционер в то же время продолжит помогать команде в течение нынешнего трансферного окна.
Ее должность временно займет новый совладелец "Челси" Тодд Боули.
Интересно, что Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.
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