"Гранада" усилилась экс-форвардом "Реала"

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"Гранада" усилилась экс-форвардом "Реала"

Фото: твиттер Хосе Кальехона/Автор неизвестен

Пресс-служба "Гранады" на официальном сайте объявила о переходе испанского полузащитника "Фиорентины" Хосе Кальехона.

Футболист достался клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

35-летний Кальехон выступал за "Фиорентину" с 2020 года. Всего он провел за клуб 55 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Эспаньол", "Реал", и "Наполи". За сборную Испании сыграл пять матчей. Чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии.

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