"Гранада" уничтожила "Мальорку" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Гранады"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Гранада" на выезде разгромила "Мальорку" со счетом 6:2.

Победу гостям принесли дубль Хорхе Молины, голы Луиса Суареса, Серхио Эскудеро, Антонио Пуэртаса и Мирто Узуни. В составе хозяев отличились Сальва Севилья и Антонио Ральо.

"Гранада", набрав 31 очко, осталась в зоне вылета, но поднялась на 18-е место. "Мальорка" с 32 очками осталась на 16-й позиции.

"Мальорка" - "Гранада" - 2:6 (1:1)

Голы: Суарес, 6 - 0:1, Севилья, 28 - 1:1, Эскудеро, 46 - 1:2, Пуэртас, 55 - 1:3, Ральо, 58 - 2:3, Молина, 69 - 2:4, Узуни, 78 - 2:5, Молина, 90 - 2:6

"Мальорка": Рико, Маффео, Вальент, Ральо, Коста (Оливан, 85), Баба, Севилья (Анхель, 68), Родригес (Санчес, 68), Кубо (Льябрес, 85), Пратс (Ли Кан Ин, 53), Мурики.

"Гранада": Максимиано, Эскудеро (Ариас, 77), Дуарте, Диас, Кини, Милья, Петрович, Пуэртас (Санчес, 76), Мачис (Узуни, 62), Кольядо (Гоналон, 62), Суарес (Молина, 51).

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