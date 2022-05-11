Гонсалес может покинуть "Барселону"

Теги барселонавулверхэмптонниколас гонсалес

Гонсалес может покинуть "Барселону"

Фото: твиттер Нико Гонсалеса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Нико Гонсалес может покинуть клуб летом, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, агент футболиста сообщил руководству каталонцев, что его клиентом интересуются несколько клубов, среди которых "Вулверхэмптон". Хавбек хочет получить ясность по своему будущему в "Барселоне".

В нынешнем сезоне 20-летний Гонсалес провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Дани Алвес покинет "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определился чемпион Нидерландов

Определился чемпион Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов