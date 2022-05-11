Гонсалес может покинуть "Барселону"

Фото: твиттер Нико Гонсалеса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Нико Гонсалес может покинуть клуб летом, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, агент футболиста сообщил руководству каталонцев, что его клиентом интересуются несколько клубов, среди которых "Вулверхэмптон". Хавбек хочет получить ясность по своему будущему в "Барселоне".

В нынешнем сезоне 20-летний Гонсалес провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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