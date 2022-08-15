Гончаренко возглавил клуб РПЛ

Фото: сайт "Урала"/Автор неизвестен

Пресс-служба екатеринбургского "Урала" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

Условия личного контракта белорусского специалиста не разглашаются.

Стоит отметить, что 45-летний Гончаренко ранее уже тренировал "Урал" в 2015 году.

После пяти туров "Урал", набрав 1 очко, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ.

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