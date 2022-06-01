Гончаренко может продолжить карьеру в Азербайджане

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Гончаренко может продолжить карьеру в Азербайджане

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко может продолжить карьеру в Азербайджане, о чем сообщает журналист Иван Карпов.

По информации инсайдера, 44-летний белорус вскоре должен прилететь в Баку, где ему предстоит согласовать последние детали контракта с "Нефтчи".

В минувшем сезоне потенциальный клуб известного тренера занял в чемпионате Азербайджана 2-е место.

Последним местом работы белорусского специалиста был "Краснодар", который он покинул в январе этого года.

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