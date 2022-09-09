Головин посоветовал российским футболистам уезжать из страны
Фото: твиттер Александра Головина/Автор неизвестен
Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин посоветовал российским футболистам уезжать играть в Европу.
По его словам, многие российские игроки остаются в зоне комфорта и не хотят ехать в другую страну.
"Если человеку нравится играть в России, его устраивают зарплата и комфорт в родной стране, – тяжело, да и незачем заставлять его куда-то ехать. Не считаю, что это плохо, – таков его выбор. Но если он хочет прогрессировать, – конечно, нужно уезжать. Безоговорочно. Тут даже спорить не о чем.
Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда можешь. Да, в Европе может не получиться – посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку.
Ничего страшного – вернешься, наберешь форму и будешь так же играть, как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого! Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть", – сказал он.
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