Головин посоветовал российским футболистам уезжать из страны

Фото: твиттер Александра Головина/Автор неизвестен

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин посоветовал российским футболистам уезжать играть в Европу.

По его словам, многие российские игроки остаются в зоне комфорта и не хотят ехать в другую страну.

"Если человеку нравится играть в России, его устраивают зарплата и комфорт в родной стране, – тяжело, да и незачем заставлять его куда-то ехать. Не считаю, что это плохо, – таков его выбор. Но если он хочет прогрессировать, – конечно, нужно уезжать. Безоговорочно. Тут даже спорить не о чем.

Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда можешь. Да, в Европе может не получиться – посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку.

Ничего страшного – вернешься, наберешь форму и будешь так же играть, как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого! Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть", – сказал он.

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