Головин попал в заявку "Монако" на ответный матч с ПСВ

Фото: твиттер Александра Головина/Автор неизвестен

"Монако" представил заявку на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ.

Напомним, что первый матч завершился вничью 1:1.

В заявку попал российский полузащитник Александр Головин.

Отметим, что в минувшие выходные игрок сборной России не сыграл в 1-м туре лиги 1 против "Страсбура".

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