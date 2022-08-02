Головин попал в заявку "Монако" на матч Лиги чемпионов
Фото: твиттер Александра Головина/Автор неизвестен
26-летний российский полузащитник Александр Головин сможет принять участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с нидерландским ПСВ.
Как сообщается в социальных сетях клуба, футболист включен в заявку "Монако" на первую игру.
Напомним, что матч пройдёт в Монако сегодня, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.
В прошлом сезоне Головин сыграл в 40 встречах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами.
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