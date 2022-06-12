Голкипер сборной Украины завершил карьеру спустя 15 лет в команде

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Голкипер сборной Украины завершил карьеру спустя 15 лет в команде

Фото: твиттер Андрея Пятова/Автор неизвестен

Голкипер Андрей Пятов вчера вечером провел свой последний матч в составе сборной Украины.

По словам футболиста, главный тренер пообещал ему предоставить игровое время по этому случаю. В результате, Пятов отстоял на "ноль" в игре против Армении в Лиге наций.

"У нас была договорённость с главным тренером, что я сыграю 11 июня последний матч. Но накануне игры с Ирландией я получил неприятную травму, после которой врач сказал, что необходима пауза в три недели. Я спросил, смогу ли сыграть один матч. Он сказал, что если два-три дня буду колоть обезболивающее, то смогу. Очень благодарен всем ребятам, кто участвовал в этом. Мне очень и очень приятно. Это на всю жизнь.

Поверьте, это ещё раз показывает, какая у нас сборная дружная. Спасибо всем болельщикам, они просто великолепны. Я очень тщательно готовился к игре, отверг все формальности, был сконцентрирован. Но после финального свистка эмоции уже выпирали из меня. Я очень счастлив, очень благодарен всем. Я теперь болельщик сборной Украины. Следующая игра – с Ирландией, буду перед экраном, буду поддерживать ребят. Только победа, только вперёд!" — приводит слова Пятова Football.ua.

Пятов сыграл свой первый матч за сборную Украины в 2007 году. За это время он провёл 102 матча. 

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