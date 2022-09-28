Голкипер сборной Швейцарии отбил пятый пенальти подряд

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Голкипер сборной Швейцарии отбил пятый пенальти подряд

Фото: сайт "Боруссии"/Автор неизвестен

Голкипер сборной Швейцарии Ян Соммер отразил пятый пенальти подряд.

С 11-метровой отметки вратарю не могут забить с 14 ноября 2020 года. Два раза он отбил пенальти в исполнении защитника сборной Испании Серхио Рамоса, а еще по разу от хавбеков Жоржиньо (сборная Италии) и Томаша Соучека (сборная Чехии). В еще одной встрече Жоржиньо ударил выше ворот.

Напомним, что Соммер представляет гладбахскую "Боруссию" и в его услугах был заинтересован "Манчестер Юнайтед".

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