Голкипер Нюбель не хочет возвращаться в "Баварию": названа причина

Фото: твиттер Александра Нюбеля/Автор неизвестен

Вратарь "Баварии" Александр Нюбель, выступающий за "Монако" на правах аренды, заявил, что не хочет возвращаться в мюнхенский клуб.

"Нет смысла возвращаться в "Баварию", если в команде останется Нойер. У меня действующий контракт с "Баварией", но клубу нет смысла одновременно держать в составе меня и Мануэля", - приводит слова Нюбеля журналист Фабрицио Романов в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 25-летний Нюбель провел за "Монако" 12 матчей и пропустил 17 голов. Его контракт с "Баварией" действует до лета 2025 года.

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