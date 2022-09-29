Голкипер Нюбель не хочет возвращаться в "Баварию": названа причина
Фото: твиттер Александра Нюбеля/Автор неизвестен
Вратарь "Баварии" Александр Нюбель, выступающий за "Монако" на правах аренды, заявил, что не хочет возвращаться в мюнхенский клуб.
"Нет смысла возвращаться в "Баварию", если в команде останется Нойер. У меня действующий контракт с "Баварией", но клубу нет смысла одновременно держать в составе меня и Мануэля", - приводит слова Нюбеля журналист Фабрицио Романов в своем твиттере.
В нынешнем сезоне 25-летний Нюбель провел за "Монако" 12 матчей и пропустил 17 голов. Его контракт с "Баварией" действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Бавария" нацелилась на вратаря сборной Украины. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" нацелилась на испанского таланта
-
Президент ПСЖ обвиняется в заключении бизнесмена в тюрьму
-
Икарди, возможно, вновь помирился с Вандой
-
Голкипер Нюбель не хочет возвращаться в "Баварию": названа причина
-
Матюиди назвал преемника Месси и Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" теряет двух нападающих перед матчем с "Манчестер Сити"
-
"Реал" готов заплатить 40-50 миллионов евро за звезду "Манчестер Сити"
-
Мама Роналду рассказала, сколько еще будет играть Криштиану
-
Бывший полузащитник сборной России рассказал о походе в военкомат
-
"Шахтер" отпустил вратаря в "Зарю"
-
Бензема определился с будущим в "Реале"
-
Жена футболиста сборной Бразилии шокирована его внешностью в FIFA 23 (фото)
-
"Валенсия" подписала бывшего вратаря "Атлетика"
-
Бывший полузащитник "Челси" завершил карьеру
-
Сколько заработала сборная Украины в Лиге наций: названа сумма
-
Легенда мирового футбола Фигу попал в Книгу рекордов Гиннеса (видео)
-
В УЕФА жестко ответили на приглашение клубов из Крыма в чемпионат России
-
Мората получил престижную награду в сборной Испании
-
Наставнику "Вест Хэма" грозит увольнение: у него есть 5 матчей
-
"Реал" определился с тем, когда купит Холанда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20