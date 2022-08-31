Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины может сменить клуб

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Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины может сменить клуб

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан может сменить клуб.

Как заявил агент футболиста Иван Пироженко, трансфер состоится в ближайшее время, если поступит соответствующее предложение.

"Мы разговаривали по этому вопросу с Динамо. Нам сказали, что пусть что-то предлагают и от этого уже будут отталкиваться. Наверное, это 8-10 миллионов евро. Начнем с этого", – сказал Пироженко в интервью ТаТоТаке.

Бущан с начала карьеры играет за "Динамо". Всего он провел 111 матчей в составе киевлян, из которых 47 завершил без пропущенных мячей.

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