Голкипер "Барселоны" Нето может оказаться в АПЛ
Фото: твиттер Нето\Автор неизвестен
Голкипер "Барселоны" Нето может перейти в клуб АПЛ.
Как сообщает The Telegraph, наставник "Борнмута" Скотт Паркер настаивает на трансфере футболиста.
Тренер хочет, чтобы клуб как можно скорее укрепил состав на фоне ухода 8 игроков.
В данный момент с 33-летним вратарем ведутся активные переговоры, уже приближающиеся к завершению.
В прошлом сезоне голкипер провел в Ла Лиге 3 матча. Английскому клубу он достанется бесплатно.
Также не пропустите: "Наполи" может подписать полузащитника "Ювентуса". | https://dailysports.net
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Назван лучший футболист РПЛ в июле
-
Санчеш успешно прошёл медосмотр для "ПСЖ"
-
"ПСЖ" будет платить зарплату Вейналдуму даже во время аренды в "Рому"
-
"Аталанта" определилась с будущим Миранчука
-
"Динамо" покупает игрока сборной Мексики за 7 миллионов долларов
-
В матчах еврокубков начнёт действовать полуавтоматическая система определения офсайда
-
Паредес близок к переходу в клуб Серии А
-
Черчесов высказался о ничейном матче "Ференцвароша" в Лиге чемпионов
-
"Барселона" готовит очередное снижение зарплаты для футболистов
-
Бывший форвард "Спартака" переходит в "Шальке"
-
"Челси" не отпустит ветерана в "Барселону"
-
Де Лигт очень тепло высказался о Роналду
-
Голкипер "Барселоны" Нето может оказаться в АПЛ
-
Обамеянг может вернуться в Лондон
-
"Лестер" не продал защитника в "Челси" за 75 миллионов
-
Абаскаля оштрафовали за поведение в матче с "Оренбургом"
-
Главные новости дня: 3 августа
-
Успех "Динамо" Киев, феерия "Бодо", позор "Жальгириса": результаты квалификации ЛЧ 3 августа
-
Тен Хаг просит "МЮ" купить полузащитника "Челси"
-
"Барселона" пыталась дать взятку чиновнику УЕФА в 2020 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18