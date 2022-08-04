Голкипер "Барселоны" Нето может оказаться в АПЛ

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Голкипер "Барселоны" Нето может оказаться в АПЛ

Фото: твиттер Нето\Автор неизвестен

Голкипер "Барселоны" Нето может перейти в клуб АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, наставник "Борнмута" Скотт Паркер настаивает на трансфере футболиста.

Тренер хочет, чтобы клуб как можно скорее укрепил состав на фоне ухода 8 игроков.

В данный момент с 33-летним вратарем ведутся активные переговоры, уже приближающиеся к завершению.

В прошлом сезоне голкипер провел в Ла Лиге 3 матча. Английскому клубу он достанется бесплатно.

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