Голкипер "Барселоны" Нето может оказаться в АПЛ

Фото: твиттер Нето\Автор неизвестен

Голкипер "Барселоны" Нето может перейти в клуб АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, наставник "Борнмута" Скотт Паркер настаивает на трансфере футболиста.

Тренер хочет, чтобы клуб как можно скорее укрепил состав на фоне ухода 8 игроков.

В данный момент с 33-летним вратарем ведутся активные переговоры, уже приближающиеся к завершению.

В прошлом сезоне голкипер провел в Ла Лиге 3 матча. Английскому клубу он достанется бесплатно.

Также не пропустите: "Наполи" может подписать полузащитника "Ювентуса". | https://dailysports.net