Гол Влашича не спас "Торино" от поражения в матче Серии А

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Гол Влашича не спас "Торино" от поражения в матче Серии А

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле обыграла "Торино" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принес хет-трик Тен Копмейнерса. У гостей отличился Никола Влашич.

"Аталанта", набрав 10 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 7 очками опустилась на девятую позицию.

"Аталанта" – "Торино" - 3:1 (1:0)
Голы: Копмейнерс, 45 (с пенальти) - 1:0, Копмейнерс, 47 - 2:0, Влашич, 77 - 3:0, Копмейнерс, 84 (с пенальти) - 3:1

"Аталанта": Муссо, Соппи, Толои (Руджери, 80), Демирал, Околи, Дзаппакоста (Дзортеа, 46), де Рон, Пашалич (Малиновский, 80), Копмейнерс, Эдерсон (Лукман, 58), Сапата (Хейлунд, 37).

"Торино": Милинкович-Савич, Лазаро, Родригес, Джиджи, Буонджорно, Айна (Войвода, 46), Линетти, Влашич, Лукич, Санабрия (Пеллегри, 67), Сек (Радонич, 75).

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