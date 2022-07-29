Гол Стерлинга помог "Челси" обыграть итальянский клуб

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Гол Стерлинга помог "Челси" обыграть итальянский клуб

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

"Челси" в товарищеском матче обыграл "Удинезе" со счетом 3:1.

Победу английскому клубу принесли голы Нголо Канте, Рахима Стерлинга и Мэйсона Маунта. В составе итальянцев отличился Жерар Деулофеу.

"Удинезе" Италия – "Челси" Англия - 1:3 (1:2)
Голы: Канте, 20 - 0:1, Стерлинг, 37 - 0:2, Деулофеу, 42 - 1:2, Маунт, 90 - 1:3

"Удинезе": Сильвестри, Соппи, Мазина, Бенкович, Бийол (Нюйтинк, 68), Удоджи (Эбоселе, 86), Перейра, Уолас (Ловрич, 84), Макенго (Несторовски, 84), Деулофеу (Самарджич, 46), Саксесс.

"Челси": Менди, Джеймс (Эмерсон, 72), Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали (Вейл, 72), Алонсо, Жоржиньо (Гилмор, 84), Канте, Маунт, Хавертц (Хадсон-Одои, 72), Стерлинг (Кенеди, 84).

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