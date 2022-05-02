Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брентфорд"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил "Брентфорд" со счетом 3:0.

Победу манкунианцам принесли голы Бруну Фернандеша, Криштиану Роналду и Рафаэля Варана.

"Манчестер Юнайтед", набрав 58 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брентфорд" с 40 очками остался на 14-й позиции.

"Манчестер Юнайтед" – "Брентфорд" - 3:0 (1:0)

Голы: Бруну Фернандеш, 9 - 1:0, Роналду, 61 (с пенальти) - 2:0, Варан, 72 - 3:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Мата (Джонс, 75), Матич (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Эланга (Кавани, 75).

"Брентфорд": Райя, Роэрслев, Янссон, Айер, Соренсен, Генри, Эриксен, Нергор (Йенсен, 71), Янельт (Дасилва, 71), Тоуни, Мбемо (Висса, 76).

Не пропустите: Балотелли трогательно попрощался с умершим агентом Райолой. | http://soccernews.ru