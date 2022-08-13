Гол Миранчука помог "Торино" обыграть команду Берлускони

Фото: твиттер "Торино"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Торино" на выезде обыграл "Монцу", владельцем которой является Сильвио Берлускони, со счетом 2:1.

Победу туринскому клубу принесли голы Алексея Миранчука и Антонио Санабрии. У хозяев отличился Дани Мота.

"Монца" – "Торино" - 1:2 (0:1)

Голы: Миранчук, 43 - 0:1, Санабрия, 66 - 0:2, Мота, 90 - 1:2

"Монца": Ди Грегорио, Биринделли, Мари, Марлон, Карлос Аугусто (Карбони, 63), Д'Алессандро, Валоти (Гюткьяер, 76), Барберис, Раноккия (Мота, 64), Капрари (Чурриа, 64), Петанья (Сенси, 77).

"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Лазаро, 79), Родригес, Джиджи, Адопо (Сегре, 70), Айна, Линетти, Радонич, Риччи (Илкхан, 90), Миранчук (Влашич, 46), Санабрия.

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