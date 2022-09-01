Гол Милика помог "Ювентусу" уверенно победить в Серии А
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Специю" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Душана Влаховича и Аркадиуша Милика.
"Ювентус", набрав восемь очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 4 очками осталась на 13-й позиции.
"Ювентус" – "Специя" - 2:0 (1:0)
Голы: Влахович, 9 - 1:0, Милик, 90 - 2:0
"Ювентус": Щесны (Перин, 43), Данило, Бремер (Алекс Сандро, 85), Гатти, Де Шильо, Рабьо, Локателли, Миретти, Куадрадо (Костич, 54), Кин (Ди Мария, 54), Влахович (Милик, 85).
"Специя": Дронговски, Хольм (Эллертссон, 85), Николау, Христов, Кивер, Бастони (Сала, 72), Реца, Бурабия (Санка, 85), Коваленко (Агудело, 60), Джаси (Стрелец, 60), Нзола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17