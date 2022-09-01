Гол Милика помог "Ювентусу" уверенно победить в Серии А

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Гол Милика помог "Ювентусу" уверенно победить в Серии А

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Специю" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Душана Влаховича и Аркадиуша Милика.

"Ювентус", набрав восемь очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 4 очками осталась на 13-й позиции.

"Ювентус" – "Специя" - 2:0 (1:0)
Голы: Влахович, 9 - 1:0, Милик, 90 - 2:0

"Ювентус": Щесны (Перин, 43), Данило, Бремер (Алекс Сандро, 85), Гатти, Де Шильо, Рабьо, Локателли, Миретти, Куадрадо (Костич, 54), Кин (Ди Мария, 54), Влахович (Милик, 85).

"Специя": Дронговски, Хольм (Эллертссон, 85), Николау, Христов, Кивер, Бастони (Сала, 72), Реца, Бурабия (Санка, 85), Коваленко (Агудело, 60), Джаси (Стрелец, 60), Нзола.

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