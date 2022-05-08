Гол Миколенко помог "Эвертону" обыграть "Лестер"

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Гол Миколенко помог "Эвертону" обыграть "Лестер"

Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде обыграл "Лестер" со счетом 2:1.

Победу ливерпульскому клубу принесли голы Виталия Миколенко и Мэйсона Холгейта. У хозяев отличился Пэтсон Дака.

"Эвертон", набрав 35 очков, покинул зону вылета и поднялся на 16-е место. "Лестер" с 42 очками остался на 14-й позиции.

"Лестер" – "Эвертон" - 1:2 (1:2)
Голы: Миколенко, 6 - 0:1, Дака, 11 - 1:1, Холгейт, 30 - 1:2

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти, Фофана, Дьюзбери-Холл, Менди (Варди, 66), Тилеманс, Перес (Барнс, 46), Ихеаначо, Дака (Лукман, 80).

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Мина (Кин, 18), Холгейт, Миколенко (Кенни, 66), Грэй (Рондон, 74), Делф, Дукуре, Ивоби, Гордон, Ришарлисон.

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