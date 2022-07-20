Гол Месси помог ПСЖ обыграть японский клуб
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче обыграл японский клуб "Кавасаки Фронтале" со счетом 2:1.
Победу французам принесли голы Лионеля Месси и Арно Калимуэндо.
ПСЖ Франция – "Кавасаки Фронтале" Япония – 2:1 (1:0)
Голы: Месси, 32 - 1:0, Калимуэндо, 58 - 2:0, Ямамура, 84 - 2:1
ПСЖ: Доннарумма (Рико, 61), Мендеш (Бернат, 46), Маркиньос (Данилу, 61), Рамос (Керер, 62), Кимпембе (Диалло, 46), Хакими (Дина, 46), Гуйе, Витинья (Заир-Эмери, 62), Месси (Икарди, 62), Неймар (Сарабия, 46), Мбаппе (Калимуэндо, 46).
Не пропустите: Видео гола Месси в матче с "Кавасаки". | https://dailysports.net
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