Гол Ляказетта помог "Лиону" победить в 1-м туре Лиги 1

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Гол Ляказетта помог "Лиону" победить в 1-м туре Лиги 1

Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле обыграл "Аяччо" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Тете и Александра Ляказетта. В составе гостей отличился Тома Мангани.

"Лион" – "Аяччо" - 2:1 (2:1)
Голы: Тете, 12 - 1:0, Ляказетт, 22 (с пенальти) - 2:0, Мангани, 31 (с пенальти) - 2:1

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Ауар (Риу, 30), Лукас Пакета (Толиссо, 75), Лепенан, Тете (Шерки, 89), Ляказетт, Токо-Экамби (Барколя, 75).

"Аяччо": Леруа, Альфонс, Авинель, Гонсалес, Диалло, Нури (Симиньяни, 71), Мангани (Лячи, 89), Маркетти (Кутадер, 89), Баяла (Спадануда, 71), Амума, Эль-Идрисси (Муссити-Око, 71).

Удаления: Антони Лопеш (27), Амума (45).

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