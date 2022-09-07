Гол Ляказетта не спас "Лион" от поражения в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Лорьяна"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 2-го тура чемпионата Франции "Лорьян" на своем поле обыграл "Лион" со счетом 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Энцо Ле Фе, Терема Моффи и Данго Уаттара. У гостей отличился Александр Ляказетт.
"Лорьян", набрав 13 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 13 очками остался на четвертой позиции.
"Лорьян" – "Лион" - 3:1 (2:1)
Голы: Ле Фе, 6 - 1:0, Ляказетт, 27 - 1:1, Моффи, 33 - 2:1, Уаттара, 49 - 3:1
"Лорьян": Мвого, Калулу, Лапорт, Тальби, Ле Гофф, Абержель, Инносент, Ле Фе, Диарра (Ле Бри, 66), Уаттара, Моффи.
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес (Да Сильва, 46), Лукеба, Тальяфико, Какре, Февр (Дембеле, 46), Лепенан (Толиссо, 46), Тете (Барколя, 75), Ляказетт, Токо-Экамби (Шерки, 75).
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