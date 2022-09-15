Гол Холанда признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Гол форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в ворота "Боруссии" признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе.

Напомним, что норвежский футболист на 84-й минуте забил победный мяч в ворота своего бывшего клуба, поймав мяч ногой в полете.

В голосовании он опередил голы форварда "Спортинга" Артура Гомеса в ворота "Тоттенхэма" (2:0), хавбека загребского "Динамо" Милана Оршича в ворота "Милана" (1:3) и защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунза в ворота "Боруссии" (2:1).

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