Гол Ди Марии помог "Ювентусу" крупно выиграть в Серии А

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Гол Ди Марии помог "Ювентусу" крупно выиграть в Серии А

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле разгромил "Сассуоло" со счетом 3:0.

Победу туринскому клубу принесли дубль Душана Влаховича и гол Анхеля Ди Марии.

"Ювентус" – "Сассуоло" - 3:0 (2:0)
Голы: Ди Мария, 26 - 1:0, Влахович, 43 (с пенальти) - 2:0, Влахович, 51 - 3:0

"Ювентус": Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 61), Куадрадо (Костич, 61), Маккенни (Соуле, 76), Локателли (Ровелла, 76), Закария, Ди Мария (Миретти, 66), Влахович.

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр (Толян, 7), Айхан, Феррари, Рожерио, Фраттези (Сейде, 81), Матеус Энрике, Торстведт (Харруи, 81), Кирьякопулос (Пинамонти, 59), Дефрель (Распадори, 46), Берарди.

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