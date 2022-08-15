Гол Ди Марии помог "Ювентусу" крупно выиграть в Серии А
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле разгромил "Сассуоло" со счетом 3:0.
Победу туринскому клубу принесли дубль Душана Влаховича и гол Анхеля Ди Марии.
"Ювентус" – "Сассуоло" - 3:0 (2:0)
Голы: Ди Мария, 26 - 1:0, Влахович, 43 (с пенальти) - 2:0, Влахович, 51 - 3:0
"Ювентус": Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 61), Куадрадо (Костич, 61), Маккенни (Соуле, 76), Локателли (Ровелла, 76), Закария, Ди Мария (Миретти, 66), Влахович.
"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр (Толян, 7), Айхан, Феррари, Рожерио, Фраттези (Сейде, 81), Матеус Энрике, Торстведт (Харруи, 81), Кирьякопулос (Пинамонти, 59), Дефрель (Распадори, 46), Берарди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17