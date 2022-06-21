Годин определился с новым клубом

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Годин определился с новым клубом

Фото: твиттер Диего Година/Автор неизвестен

Уругвайский защитник "Атлетико Минейро" Диего Годин перешел в "Велес Сарсфилд".

Об этом сообщил сам футболист в своем твиттере. Стороны заключили соглашение до лета 2023 года.

36-летний Годин ранее выступал за "Серро", "Насьональ", "Вильярреал", "Атлетико", "Интер" и "Кальяри". За сборную Уругвая сыграл 159 матчей и забил восемь мячей. Чемпион Уругвая, чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Бразилии, 2-кратный победитель Лиги Европы, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка Америки.

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