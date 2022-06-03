Гнабри отклонил огромное предложение "Баварии"

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Гнабри отклонил огромное предложение "Баварии"

Фото: твиттер Сержа Гнабри/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" не может договориться о продлении контракта с форвардом Сержем Гнабри, сообщает Bild.

По сведениям источника, футболист отклонил предложение в размере 19 миллионов евро в год. Клуб не собирается повышать предложение и дальнейшие переговоры остановлены. Контракт форварда истекает через год, поэтому "Бавария" может продать его в летнее трансферное окно.

В завершившемся сезоне 26-летний Гнабри провел за "Баварию" 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

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