Гнабри не перейдет в "Реал"

Фото: твиттер Сержа Гнабри/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не будет покупать форварда мюнхенской "Баварии" Сержа Гнабри, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство королевского клуба полагает, что команда не нуждается в усилении правого фланга атаки, так как там играют Родриго Гоэс и Марко Асенсио.

Ранее сообщалось, что Гнабри отказался продлевать с "Баварий" контракт с зарплатой в 19 миллионов евро в год.

В завершившемся сезоне 26-летний Гнабри провел за "Баварию" 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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