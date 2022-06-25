Глушенков подписал контракт с "Крыльями Советов"

Фото: сайт "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

22-летний хавбек московского "Спартака" Максим Глушенков стал игроком "Крыльев Советов".

Молодой футболист подписал трехлетний контракт с самарцами, о чем сообщила клубная пресс-служба.

Ранее Глушенков уже играл за "Крылья" на правах аренды.

В прошедшем сезоне РПЛ хавбек сыграл за самарцев 28 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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