Глушенков подписал контракт с "Крыльями Советов"
Фото: сайт "Крыльев Советов"/Автор неизвестен
22-летний хавбек московского "Спартака" Максим Глушенков стал игроком "Крыльев Советов".
Молодой футболист подписал трехлетний контракт с самарцами, о чем сообщила клубная пресс-служба.
Ранее Глушенков уже играл за "Крылья" на правах аренды.
В прошедшем сезоне РПЛ хавбек сыграл за самарцев 28 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Не пропустите: Мозес высказался о статусе "Спартака". | https://dailysports.net/
Комментарии
Лента новостей
-
"Зенит" обменяет форварда на двух игроков "Коринтианса"
-
Глушенков подписал контракт с "Крыльями Советов"
-
Форвард "Локомотива" Кухта нашел новый клуб
-
Миллиард отступных: Родриго подпишет новый контракт с "Реалом"
-
Хави Гарсия вошёл в тренерский штаб "Бенфики"
-
Овечкин поделился ожиданиями от своего первого матча за "Динамо"
-
Звезда "Лион" травмировался во время игры с воздушным змеем
-
Стало известно, собирается ли Шевченко вернуться к тренерской работе
-
Бывший хавбек ЦСКА Дуду записал обращение фанатам клуба
-
"Милан" нацелился на Зиеша
-
Макгиди нашел себе новый клуб
-
Лоськов и Пашинин останутся в структуре "Локомотива"
-
Слуцкий оценил перспективы "Рубина" после выхода из отпуска
-
Руни официально остался без работы
-
Форвард "Зенита" переходит в бразильский клуб
-
Жезус в шаге от перехода в "Арсенал"
-
В "Баварии" прокомментировали слухи об интересе к Роналду
-
ЦСКА проиграл первый матч под руководством Федотова
-
В УЕФА запретили играть "Шерифу" матчи Лиги чемпионов в Тирасполе
-
Зиньковский раскрыл подробности перехода в "Спартак"