Глушаков высказался о возможности возвращения в "Спартак"

Фото: твиттер Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков рассказал, что клуб может отпустить его в московский "Спартак", если поступит предложение от "красно-белых".

"Если у меня будет хорошее предложение, то у меня есть договоренность с руководством "Химок", что я могу спокойно уйти. Не в любую команду, мы договорились, что в топ-клуб. Это не только "Спартак". Есть еще клубы, о которых я не буду говорить. Есть всего 2-3 команды, больше я никуда не пойду", - сказал Глушаков в программе "Коммент.Шоу" на YouTube.

В нынешнем сезоне 35-летний Глушаков провел за "Химки" четыре матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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