Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков может вернуться в "Спартак" в качестве игрока.

По словам опытного футболиста, у него есть все для того, чтобы заиграть на таком уровне.

"Совет молодым футболистам — больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать. Говорил, что в будущем могу возглавить "Спартак"? Я ещё игроком вернусь в "Спартак", подождите", - сказал он.

Напомним, что 35-летний Глушаков был футболистом "Спартака" с 2013 по 2019 год. Всего он провел 173 матчей за команду забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.

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