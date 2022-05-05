Глушаков может покинуть "Химки"

Фото: твиттер Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб может расстаться с полузащитником Денисом Глушаковым в летнее трансферное окно.

"Уйдет ли Денис в случае вылета "Химок" из РПЛ? У Дениса действующий контракт. Если он захочет уйти и будут предложения, то мы отпустим Дениса. Но я на 100% уверен, что мы останемся в РПЛ. У нас другого нет: ни у меня, ни у Сергея Николаевича Юрана", — приводит слова Терюшкова "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 35-летний Глушаков провел за "Химки" 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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