Главный тренер "Торино" высказался о травме Миранчука
Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Главный тренер "Торино" Иван Юрич высказался по поводу травмы хавбека Алексея Миранчука.
Футболист сборной России травмировался в игре 1-го тура Серии А с "Монцей" (2:1), в которой он забил гол.
У Миранчука диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра, он пропустит около месяца.
"Я сочувствую Миранчуку, он забил, но выбыл на длительный срок.
Нам действительно будет его не хватать, он уникальный футболист для нашей команды", – отметил Юрич.
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