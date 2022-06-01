Главный тренер "Сочи" выступил против расширения РПЛ

Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов не поддерживает идею расширения Премьер-лиги, о чем он сказал в комментарии "Матч ТВ".

По его словам, модель с 16 клубами - наиболее прибыльна для российского футбола.

"В тех условиях, которые есть сейчас, лучше сделать дополнительное соревнование в виде Кубка лиги, а не расширять РПЛ на две команды.

Ну вот в Англии "Ноттингем Форест", самый старый клуб страны, 23 года не мог вернуться в АПЛ. И в этом году они вновь туда вышли. Вот и в регионах надо просто лучше стремиться к элите: создавать инфраструктуру, сильную команду, условия для нее. И обоснованно добиваться выхода в РПЛ", – сказал Федотов.

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