Главный тренер сборной Украины высказался о разгроме Армении

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о разгромной победе своей команды в матче пятого тура Лиги наций со сборной Армении (5:0).

По словам наставника, после болезненного поражения его футболисты все поняли и все выполняли.

"Это чисто их победа. Мне, как тренеру, очень приятно, что они не опустили руки. Я им очень благодарен, молодцы. Я хочу подчеркнуть, что у меня в сборной нет основных игроков — у нас единый коллектив. Не может быть в сборной первого и второго состава. Здесь футболисты, играющие в своих клубах, где другая атмосфера, конкуренция.

Вышли ребята, не подвели, было тяжело", — приводит слова Петракова официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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