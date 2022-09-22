Главный тренер сборной Украины назвал причины поражения от Шотландии

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Главный тренер сборной Украины назвал причины поражения от Шотландии

Фото: инстаграм УАФ/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвел итоги матча Лиги наций с Шотландией, в котором его команда проиграла со счетом 0:3.

По словам тренера, ключевую роль сыграло отсутствие основных футболистов.

"У нас не было основных игроков, которые получили травмы, поэтому я дал шанс сыграть другим футболистам. Не играли Зинченко, Бущан. Трубин сыграл неплохо. Я дал шанс другим исполнителям, они сыграли неудачно. В первом тайме команда выглядела еще более-менее, а во втором мы увидели много брака. Наш футбол немного отличается от британского. Я предупреждал ребят, говорил им об этом. Вчера во время тренировки увидел что-то не то. Остановил занятия, поговорил с ними.

Еще ничего не потеряно. Впереди важный поединок с Арменией, всего два матча. Я с оптимизмом смотрю в будущее, мы сделаем все возможное, чтобы занять первое место", - сказал он.

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