Главный тренер сборной Аргентины определился с будущим в команде

Фото: твиттер АФА/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подписал новое соглашение с национальной командой.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Ассоциацию футбола Аргентины (АФА).

Новое соглашение 44-летнего специалиста будет действовать до июня 2026 года.

Напомним, что тренер возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством национальная команда выиграла Кубок Америки – 2021.

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