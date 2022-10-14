Главный тренер ПСЖ отреагировал на ситуацию с Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье поделился мнением о ситуации с нападающим Килианом Мбаппе, который, по некоторым данным, хочет покинуть клуб.

"Нам уже приходилось сталкиваться с такими ситуациями. Я могу сказать одно. Вы, журналисты, задаете много вопросов, но не о футболе. Что бы я ни сказал, вы напишите обратное. Я скажу, что все мои футболисты являются профессионалами. Поэтому я не буду комментировать слухи. Мбаппе ответил на них своей игрой в матче с "Бенфикой", став лучшим игроком. В нашей раздевалке все в порядке. Да, игроки не целуются весь день, но дела идут хорошо", - цитирует Гальтье Marca.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ, так как разочарован работой клуба на трансферном рынке минувшим летом.

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