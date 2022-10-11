Главный тренер ПСЖ может покинуть клуб

Теги псжкристоф гальтье

Главный тренер ПСЖ может покинуть клуб

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье может покинуть клуб, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, специалист поддерживает нападающего команды Килиана Мбаппе в его конфликте с клубом. Если тренер и футболист уйдут, то ПСЖ, скорее всего, покинет советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

Гальтье, Кампуш и Мбаппе недовольны тем, как клуб сработал летом на трансферном рынке.

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