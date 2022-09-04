Главный тренер "МЮ" выразил слова поддержки Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о том, как поддерживает форварда команды Криштиану Роналду.
По словам наставника, футболист попал в непростую ситуацию, так как пропустил предсезонную подготовку.
"Я буду его другом, а иногда и учителем. Это зависит от ситуации. Как мы все знаем, у него не было предсезонной подготовки, а вы не можете просто взять и пропустить предсезонную подготовку.
Для каждого игрока - это основа, особенно при игре, которую мы показываем, при нашей манере игры. Мы действуем в другом стиле по сравнению с прошлым годом. Это влияет на требования, на определённую расстановку игроков на позициях и вне их. Также очень важна их физическая форма", — приводит слова тен Хага The Guardian.
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