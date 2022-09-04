Главный тренер "МЮ" выразил слова поддержки Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о том, как поддерживает форварда команды Криштиану Роналду.

По словам наставника, футболист попал в непростую ситуацию, так как пропустил предсезонную подготовку.

"Я буду его другом, а иногда и учителем. Это зависит от ситуации. Как мы все знаем, у него не было предсезонной подготовки, а вы не можете просто взять и пропустить предсезонную подготовку.

Для каждого игрока - это основа, особенно при игре, которую мы показываем, при нашей манере игры. Мы действуем в другом стиле по сравнению с прошлым годом. Это влияет на требования, на определённую расстановку игроков на позициях и вне их. Также очень важна их физическая форма", — приводит слова тен Хага The Guardian.

Не пропустите: Роналду установил личный антирекорд. | https://dailysports.net