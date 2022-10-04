Главный тренер "МЮ" изменил позицию по поводу ухода Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуэрик тен хаг

Главный тренер "МЮ" изменил позицию по поводу ухода Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг готов к уходу форварда команды Криштиану Роналду в январе.

По данным The Telegraph, до этого специалист пытался сохранить форварда в команде, но теперь изменил свое мнение и не будет уговаривать футболиста остаться, если поступит хорошее предложение от другого клуба.

По данным источника, сам португалец хочет получить больше игрового времени, а затем удачно выступить на ЧМ-2022.

Такие шаг, уверен Роналду, увеличат его шансы на переход в клуб, играющий в Лиге чемпионов.

Не пропустите: На ЧМ-2022 не будет баннера с Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Украина подаст заявку на проведение ЧМ-2030

Украина подаст заявку на проведение ЧМ-2030

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов