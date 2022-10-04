Главный тренер "МЮ" изменил позицию по поводу ухода Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг готов к уходу форварда команды Криштиану Роналду в январе.

По данным The Telegraph, до этого специалист пытался сохранить форварда в команде, но теперь изменил свое мнение и не будет уговаривать футболиста остаться, если поступит хорошее предложение от другого клуба.

По данным источника, сам португалец хочет получить больше игрового времени, а затем удачно выступить на ЧМ-2022.

Такие шаг, уверен Роналду, увеличат его шансы на переход в клуб, играющий в Лиге чемпионов.

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