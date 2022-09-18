Главный тренер "Лестера" на грани увольнения

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Главный тренер "Лестера" на грани увольнения

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс на грани увольнения.

Как сообщает The Telegraph, боссы клуба недовольны результатами на старте сезона и рассматривают вопрос смены тренера.

Его должность может занять главный тренер "Брентфорда" датчанин Томас Франк.

В данный момент "лисы" идут на последнем месте турнирной таблицы Премьер-Лиги. В активе команды всего одно очко.

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