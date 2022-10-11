Главный тренер "Копенгагена" раскрыл секретный план на матч с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Копенгагена" Якоб Нееструп перед матчем с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов рассказал о том, как можно справиться с английской командой.

По его словам, нейтрализовать сильные стороны "горожан" можно только в том случае, если его команда сможет больше владеть мячом.

"Нам надо быть немного спокойнее при владении, потому что в этом случае мы сможем забрать у соперника 4-5% владения, а игра станет немного более равной.

Вдобавок мы играем на "Паркене" перед своими болельщиками, и это тоже скажется на игре", – сказал он.

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