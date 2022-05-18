Главный тренер "Айнтрахта" поделился ожиданиями от матча против "Рейнджерс" в финале ЛЕ

Фото: твиттер "Айнтрахта"\Автор неизвестен

Главный тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча против "Рейнджерс" в финале Лиги Европы.

"Мы подошли к этому финалу с уверенностью в наших игроках. Считаю, что они очень хорошо подготовились к игре. Тренировка была очень хорошей, с очень хорошими эмоциями, все были очень сосредоточены.

"Рейнджерс" и "Айнтрахт" – команды, которые играют с большой страстью. Вся Европа будет наслаждаться этой игрой. "Рейнджерс" – это что-то среднее между "Вест Хэмом" и "Барселоной".

Можно увидеть влияние нидерландского тренера – он любит хороший футбол. Но у него также есть определенный британский менталитет", - сказал Гласнер.

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