Главные новости дня: 9 сентября

Фото: твиттер "Галатасарая"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 9 сентября.

В чемпионате Украины "Заря" проиграла "Руху".

В чемпионате Германии "Вердер" проиграл "Аугсбургу".

В чемпионате Франции "Ланс" победил "Труа" и возглавил Лигу 1.

В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от трансфера Криштиану Роналду.

Матчи 7-го тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II.

Один из лидеров киевского "Динамо" выбыл до конца года из-за травмы.

"Галатасарай" объявил о подписании нападающего ПСЖ Мауро Икарди.

На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко бороться с алкоголем.

Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам августа.

В УЕФА ответили на вопрос об участии России в отборе к Евро-2024.

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