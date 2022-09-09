Главные новости дня: 9 сентября

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Главные новости дня: 9 сентября

Фото: твиттер "Галатасарая"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 9 сентября.

В чемпионате Украины "Заря" проиграла "Руху".

В чемпионате Германии "Вердер" проиграл "Аугсбургу".

В чемпионате Франции "Ланс" победил "Труа" и возглавил Лигу 1.

В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от трансфера Криштиану Роналду.

Матчи 7-го тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II.

Один из лидеров киевского "Динамо" выбыл до конца года из-за травмы.

"Галатасарай" объявил о подписании нападающего ПСЖ Мауро Икарди.

На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко бороться с алкоголем.

Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам августа.

В УЕФА ответили на вопрос об участии России в отборе к Евро-2024.

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"Ланс" победил "Труа" и возглавил Лигу 1

"Ланс" победил "Труа" и возглавил Лигу 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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