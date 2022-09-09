Главные новости дня: 9 сентября
Фото: твиттер "Галатасарая"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 9 сентября.
В чемпионате Украины "Заря" проиграла "Руху".
В чемпионате Германии "Вердер" проиграл "Аугсбургу".
В чемпионате Франции "Ланс" победил "Труа" и возглавил Лигу 1.
В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от трансфера Криштиану Роналду.
Матчи 7-го тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II.
Один из лидеров киевского "Динамо" выбыл до конца года из-за травмы.
"Галатасарай" объявил о подписании нападающего ПСЖ Мауро Икарди.
На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко бороться с алкоголем.
Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам августа.
В УЕФА ответили на вопрос об участии России в отборе к Евро-2024.
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главное
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В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от Роналду
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Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров в истории "Динамо" Киев
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Полузащитник киевского "Динамо" выбыл до конца года из-за травмы
Лента новостей
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Главные новости дня: 9 сентября
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Названа причина срыва трансфера Наваса в "Наполи"
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Лидер сборной Боснии жестко отреагировал на предстоящий матч с Россией
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18