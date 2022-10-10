Главные новости дня: 9 октября

Теги барселонаарсенал лондонманчестер юнайтеддинамо киеврома

Главные новости дня: 9 октября

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 октября.

В чемпионате Англии "Арсенал" победил "Ливерпуль" (видеообзор матча), "Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" (видео голов).

В чемпионате Испании "Барселона" добилась победы над "Сельтой", "Вильярреал" уступил "Реалу Сосьедад".

В чемпионате Германии "Унион" обыграл аутсайдера. Все результаты 9-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" разгромил "Кремонезе", "Рома" переиграла "Лечче".

В чемпионате Франции "Монако" справился с "Монпелье", "Брест" проиграл "Лорьяну". Все результаты 10-го тура Лиги 1.

В чемпионате Германии киевское "Динамо" добилось крупной победы над "Рухом".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил юбилейный гол.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Потеря ПСЖ, неудача "Марселя", успехи "Монако" и "Лорьяна": результаты 10-го тура Лиги 1

Потеря ПСЖ, неудача "Марселя", успехи "Монако" и "Лорьяна": результаты 10-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов