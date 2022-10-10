Главные новости дня: 9 октября

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 октября.

В чемпионате Англии "Арсенал" победил "Ливерпуль" (видеообзор матча), "Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" (видео голов).

В чемпионате Испании "Барселона" добилась победы над "Сельтой", "Вильярреал" уступил "Реалу Сосьедад".

В чемпионате Германии "Унион" обыграл аутсайдера. Все результаты 9-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" разгромил "Кремонезе", "Рома" переиграла "Лечче".

В чемпионате Франции "Монако" справился с "Монпелье", "Брест" проиграл "Лорьяну". Все результаты 10-го тура Лиги 1.

В чемпионате Германии киевское "Динамо" добилось крупной победы над "Рухом".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил юбилейный гол.

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