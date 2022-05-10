Главные новости дня: 9 мая

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 9 мая.

В чемпионате Италии "Фиорентина" победила "Рому". Результаты 36-го тура Серии А.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прошел медосмотр в "Манчестер Сити".

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказался перейти в "Манчестер Сити", но у него осталось еще три варианта.

"Бенфика" договорилась с "Шахтером" о трансфере бразильского вингера.

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вошел в топ-3 претендентов на "Золотой мяч".

"Ливерпуль" и "Бавария" могут совершить суперобмен.

Названа причина, почему "Реал" отказался от трансфера Эрлинга Холанда.

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай выставлен на трансфер.

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