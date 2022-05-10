Главные новости дня: 9 мая

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Главные новости дня: 9 мая

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 9 мая.

В чемпионате Италии "Фиорентина" победила "Рому". Результаты 36-го тура Серии А.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прошел медосмотр в "Манчестер Сити".

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказался перейти в "Манчестер Сити", но у него осталось еще три варианта.

"Бенфика" договорилась с "Шахтером" о трансфере бразильского вингера.

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вошел в топ-3 претендентов на "Золотой мяч".

"Ливерпуль" и "Бавария" могут совершить суперобмен.

Названа причина, почему "Реал" отказался от трансфера Эрлинга Холанда.

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай выставлен на трансфер.

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Успехи "Милана" и "Интера", провал "Ювентуса": результаты 36-го тура Серии А

Успехи "Милана" и "Интера", провал "Ювентуса": результаты 36-го тура Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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